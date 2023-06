Justiça norte-americana desiste de investigar Mike Pence

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou à equipa jurídica do ex-vice-Presidente Mike Pence que não avançará com acusações criminais sobre a descoberta de documentos confidenciais na sua casa.

Esta informação foi transmitida através de uma carta enviada ao advogado de Pence, esta quinta-feira, informando-o que, depois de uma investigação sobre o possível manuseamento incorreto de informações classificadas, não seria apresentada nenhuma acusação criminal.

Esta notícia chega um dia depois de vários meios de comunicação revelarem que o ex-vice-presidente dos Estados Unidos estará prestes a anunciar a sua candidatura às eleições presidenciais e desafiar Donald Trump nas primárias republicanas.

Pence irá anunciar a sua candidatura a 7 de junho, dia em que completa 64 anos, com um vídeo, participará num encontro no Estado do Iowa e estará na estação CNN.

Segundo as sondagens mais recentes, Pence concentra cerca de 3,8% das intenções de voto, muito atrás de Donald Trump (53,2%) ou do governador da Florida, Ron DeSantis (22,4%), refere o site RealClearPolitics.