Dona do banco Montepio com lucros de 90,8 milhões em 2022

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), dona do banco Montepio, registou lucros de 90,8 milhões de euros em 2022, uma subida de 26,9% em relação ao ano anterior, “com o contributo positivo da globalidade das empresas do grupo”.

O resultado operacional situou-se em 137,5 milhões de euros, face a 99,7 milhões de euros verificados em 2021, traduzindo um acréscimo de 37,9 milhões de euros. (38,0%).

A margem financeira registou um aumento de 18,4 milhões de euros (6,6%), atingindo 296,9 milhões de euros, beneficiando do aumento das taxas de juro de mercado, com o principal contributo dos juros e rendimentos similares, no qual se destaca o peso dos juros de crédito.

Os proveitos inerentes a associados e prémios de seguros adquiridos líquidos de resseguro cresceram 196,6 milhões de euros (21,1%), fixando-se em 1 130,3 milhões de euros, com o contributo expressivo da atividade mutualista onde os proveitos inerentes a associados totalizaram 848,5 milhões de euros.