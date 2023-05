Grimaldo revela: "Não sabia do anúncio do Leverkusen e não me agradou"

Alejandro Grimaldo, em entrevista à BTV, garantiu que não sabia que o Bayer Leverkusen ia anunciar a sua contratação antes da época terminar.

"Foi algo que não me agradou. Não sabia que as coisas iam ser assim, sabia que tinha assinado, estava no meu direito, mas não entendi como as coisas se tornaram públicas. Falei com o míster e disse que não sabia por que tinha acontecido tudo isto”, disse o lateral.

O espanhol mostrou-se compreensivo com o desagrado dos adeptos benfiquistas.

"Percebo que as pessoas se zangassem naquela altura, que se zangassem comigo, mas, quanto a este tema, eu não sabia o que se ia passar", sublinhou.

Grimaldo frisou que sair do Benfica não foi uma decisão fácil e fez questão de garantir que deu sempre tudo pela equipa até ao final.

“Não foi uma decisão fácil e demorou muito tempo. Gosto muito do presidente [Rui Costa], e penso que esse carinho é recíproco. No final, quis ir à procura de algo diferente”, acrescentando, “desde o dia 1 de janeiro que podia assinar por outro clube. Dei tudo por este clube até ao fim, até ao último dia. Apesar de poder acontecer alguma coisa, uma lesão que me deixaria sem contrato na próxima época. Dei a vida pelo Benfica, porque foi assim que o senti. Também o clube deu tudo por mim e merecia que eu desse tudo pelo clube”.

Recorde-se que o jogador saiu dos encarnados a custo zero depois de sete épocas e meia.