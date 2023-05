Alemanha. Jogador de 15 anos em morte cerebral após desacatos no ser final do jogo

Um jogador de futebol de 15 anos do clube alemão JFC Berlim está em morte cerebral na sequência de ter sido agredido, especialmente na cabeça e no pescoço, no final de um jogo da categoria sub-17, no fim de semana, em Frankfurt.

Segundo o jornal alemão Bild, após o apito final os jogadores envolveram-se em confrontos e o jovem, que terá sido agredido por um jogador adversário de 16 anos, perdeu os sentidos e teve de ser reanimado.

Foi depois transportado para o hospital, onde está internado em morte cerebral.



O suspeito da agressão foi detido, em causa estão ofensas à integridade física agravadas. As autoridades continuam a investigar o caso e já pediram a quem tivesse imagens dos desacatos para entrar em contacto.