PJ detém homem que abusava de menor de 13 anos em Beja

A Polícia Judiciária deteve um homem de 35 anos, por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças.

As agressões sexuais ocorreram em alturas diferentes, começaram os abusos à criança, menor, atualmente com 13 anos de idade, no decurso de 2021 até ao presente mês de maio.

No âmbito da investigação, foi possível recolher várias provas, como relatos de agressões sexuais levados a cabo pelo suspeito, companheiro da mãe da vítima.

Os abusos verificavam-se em contexto de visitas da progenitora e do companheiro à criança, que estava “institucionalizada ao abrigo de medida de promoção e proteção em fundação do concelho de Beja”, explicou a PJ em comunicado.

Durante as visitas, o suspeito, “a pretextos variados, concebia situações para permanecer a sós com a criança, utilizando esses momentos para perpetrar os atos sexualmente abusivos”, acrescentou a autoridade.

O detido vai ser presente perante as Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.