PR diz que falou com "uma só entidade oficial" sobre SIS mas recusa dizer qual

O Presidente da República garantiu, esta quarta-feira, que falou com "uma só entidade oficial" sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba. Marcelo Rebelo de Sousa não revelou quem foi, mas disse que era fácil deduzir de quem se tratava.

Em declarações aos jornalistas, junto ao Palácio de Belém, o chefe de Estado adiantou que o primeiro contacto oficial" sobre a atuação das secretas ocorreu a 29 de abril, o mesmo dia em que o Ministros das Infraestruturas falou do assunto na polémica conferência de imprensa.

Questionado acerca de um anterior contacto sobre o incidente no ministério de João Galamba, Marcelo Rebelo de Sousa disse que nessa conversa "não tinha falado do SIS".

"Somando um mais um dá para perceber quem foi o alguém que contactou o Presidente da República no dia 29, portanto, é uma ilação fácil de estabelecer, uma vez que o senhor primeiro-ministro tomou a iniciativa de falar num contacto feito com o senhor Presidente da República", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Desafiado pelos jornalistas a nomear a pessoa, o Presidente afirmou: "Até pensei que tivessem compreendido a ligação, mas enfim".

"O que eu posso dizer mais é que ao longo deste período todo só tive um contacto oficial, sempre o mesmo, um. Não tive dois, três, quatro, cinco. Concentrei os contactos numa só entidade oficial", acrescentou.