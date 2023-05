JMJ. Forças Armadas vão ajudar na organização

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) irão contar com a ajuda das Forças Armadas, que vão disponibilizar equipamentos, alimentação e espaços em vários distritos.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) disse, em declarações à agência Lusa, que as Forças amadas “vão apoiar a realização da JMJ através da disponibilização, entre 23 de julho e 9 de agosto, de infraestruturas, espaços, equipamentos, fornecimento de alimentação e outros eventuais apoios solicitados nos distritos de Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal a fim de contribuir para o sucesso do evento e para a satisfação dos compromissos assumidos por Portugal".

"As Forças Armadas poderão, ainda, com a capacidade sobrante, vir a prestar eventuais apoios adicionais neste âmbito, quer na área de Lisboa quer noutros locais do território nacional, sendo que a decisão será tomada em função da avaliação em cada momento", precisa ainda o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

A nota dá conta da disponibilidade de alojamento para 3.700 elementos, nomeadamente de polícias, instalação de sanitários, fornecimento de alimentação, viaturas de transporte de pessoal e carga e outras capacidades de apoio de serviços.

Recorde-se que o evento da Igreja Católica vai decorrer na primeira semana de agosto, em Lisboa.