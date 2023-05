Forças russas afirmam ter destruído último navio da Marinha de Guerra da Ucrânia

Descrito por Moscovo como o "último vaso de guerra" da Marinha da Ucrânia que ainda estava operacional, a Rússia reivindicou a destruição do navio de desembarque ucraniano 'Yuri Olefirenko', que se encontrava ao largo de Odessa.

"No dia 29 de maio (segunda-feira), na sequência de um ataque com armas de alta precisão efetuado pelas forças aeroespaciais russas na zona de amarração de navios militares no porto de Odessa, o último navio de guerra da marinha ucraniana, o 'Yuri Olefirenko', foi destruído", pode ler-se numa nota do Ministério da Defesa da Rússia.

Este navio, durante a invasão da Rússia em 2016 e conduziu à anexação da Península da Crimeia, foi apresado pelas forças russas tendo sido devolvido à Armada da Ucrânia no mesmo ano, tendo sido, mais tarde, rebocado para Odessa.

Dois anos depois, este foi rebatizado Yuri Olefirenko, uma homenagem a um capitão da Marinha de Guerra da Ucrânia que morreu durante confrontos com as forças russas no leste do país.