Israel realiza novo ataque aéreo contra Palestina

Israel realizou um ataque aéreo contra uma base de combatentes da Palestina apoiados pela Síria no Líbano que provocou pelo menos cinco mortos e dez feridos.

Esta informação foi avançada por uma fonte da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), que precisou que o ataque aéreo, realizado esta quarta-feira, por Israel teve como alvo uma base do grupo no Líbano, perto da cidade de Qusaya, acrescentando que dois feridos encontram-se em estado grave.

Israel ainda não forneceu qualquer comentário sobre este ataque, enquanto o Exército do Líbano e o grupo Hezbollah (Partido de Deus), apoiado pelo Irão, também não se pronunciaram sobre o ataque aéreo.

A FPL é um grupo que surgiu da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e foi responsável pelo sequestro do avião das linhas aéreas israelitas El Al em 1968 e de ter atingido com tiros de metralhadora um outro aparelho comercial no aeroporto de Zurique, Suíça, em 1969.

Esta Frente tem posições junto à fronteira entre o Líbano e a Síria e presença militar nos dois países tendo realizado ataques contra Israel no passado.