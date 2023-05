IC19. Bombeira ferida no combate às chamas num carro

Uma bombeira ficou ferida, esta quarta-feira de manhã, no combate às chamas de uma viatura no IC-19, sentido Lisboa-Sintra junto à saída para o Cacém.

A vítima terá sofrido ferimentos ligeiros na sequência do rebentamento de uma mangueira, segundo o Correio da Manhã. Foi assistida no local e depois transportada para o hospital.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém e a PSP.