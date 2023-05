Elizabeth Holmes vai cumprir 11 anos de prisão

A empresária norte-americana, Elizabeth Holmes, celebridade de Silicon Valley, vai cumprir uma condenação de 11 anos de prisão, no Texas, por fraude relacionada com um método de análises de sangue da Theranos, empresa que dirigia.

Holmes entrou, esta terça-feira, no estabelecimento feminino federal de baixa segurança localizado em Bryan, Texas, uma prisão que recebe apenas mulheres condenadas por crimes federais não violentos, e tem um programa laboral obrigatório de pelo menos 90 dias.

A Theranos, uma startup que a empresária fundou depois de abandonar a Universidade de Stanford quando tinha 19 anos, prometeu revolucionar os cuidados de saúde com uma tecnologia que, com apenas umas gotas de sangue de uma picada no dedo, podia selecionar rapidamente doenças e outros problemas.