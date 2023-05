AR. Chumbado pedido do Chega para Marcelo depor na comissão de inquérito à TAP

Foi chumbado o requerimento do Chega para o Presidente da República depor, por escrito, à comissão de inquérito da TAP sobre a atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba.

O requerimento foi chumbado com os votos contra do PS e do PCP, a abstenção do PSD e do BE e os votos a favor do Chega e da Iniciativa Liberal.

Apenas o PS e o Chega fizeram intervenções, com o socialista Bruno Aragão a justificar o voto contra por considerar que o pedido esta for a do âmbito da CPI à TAP.

Já Filipe Melo, do Chega, acusou o PS de usar o "rolo compressor" da maioria absoluta, reiterando a importância deste depoimento do chefe de Estado.