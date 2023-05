Troço do Metro Mondego entre Serpins e Coimbra deverá ficar concluído dezembro

Um responsável da Infraestruturas de Portugal (IP) disse, esta terça-feira, que a empreitada de construção do troço do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) entre o Alto de São João, em Coimbra, e Serpins, na Lousã, deverá ficar concluída em dezembro.

José Duarte Miguel, gestor do empreendimento do Sistema de Mobilidade do Mondego por parte da IP, disse, em declarações aos jornalistas, que houve "problemas de fornecimento, de subempreiteiros, de mão de obra", assim como "problemas técnicos", que levaram ao atraso dos trabalhos desta empreitada.

É a segunda vez que a conclusão da obra falha os prazos, uma vez que inicialmente deveria estar concluída em março de 2022 e acabou sendo adiada para outubro.

O SMM visa a implementação de troços de via dedicada onde vão circular autocarros elétricos que irão operar no antigo ramal ferroviário da Lousã e na área urbana de Coimbra, ligando esta cidade a Serpins, no concelho da Lousã, com passagem em Miranda do Corvo, numa extensão de 42 quilómetros.