Tribunal condena ex-autarca de Murça a três anos e seis meses de pena suspensa

O Tribunal de Vila Real condenou, esta terça-feira, o ex-presidente da Câmara de Murça a uma pena suspensa de três anos e seis meses de prisão pelos crimes de prevaricação e falsificação de documentos agravado.

O antigo autarca do PS João Teixeira foi ainda condenado ao pagamento de uma multa de 800 euros pelo crime de peculato.

João Teixeira, que saiu do executivo camarário há dez anos, foi acusado pelo Ministério Público dos crimes de peculato, prevaricação e falsificação de documento agravado, num caso relacionado com uma viagem de uma comitiva municipal a Angola, para formalizar um protocolo de geminação com o município de Cambulo, na província de Luanda.

Duas pessoas que não trabalhavam na câmara, a mulher do ex-autarca e o marido da secretária do gabinete da presidência, participaram na viagem, que ocorreu entre 30 de junho e 7 de julho de 2013.

Sublinhe-se que a ida destas duas pessoas não foi sujeita a qualquer deliberação ou autorização camarária.