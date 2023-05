Greve. CP anuncia serviços mínimos para amanhã

A CP – Comboios de Portugal anunciou uma nova greve para esta quarta-feira, alertando para "fortes perturbações" na circulação ferroviária entre as 00h00 e as 23h59 do dia 31 de maio.

A CP assegura o reembolso de bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.