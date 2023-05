Vila Real e Bragança: chuva e trovoada colocam distritos sob aviso amarelo

A previsão de chuva, que pode vir acompanhada de trovoada, levou a que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocasse, esta terça-feira, os distritos de Vila Real e Bragança sob aviso amarelo.

O aviso amarelo estará ativo entre as 12h00 e as 21h00 de hoje, com os aguaceiros poderem ser localmente fortes e, por vezes, acompanhados de grazino, vento e trovoadas.