Espanha. Primeiro-ministro convoca eleições antecipadas para julho

O primeiro-ministro espanhol dissolveu, esta segunda-feira, o parlamento e convocou eleições antecipadas para 23 de julho. A decisão surge após a derrota do PSOE, partido que lidera, nas eleições autárquicas e autonómicas de domingo.

"A convocatória formal das eleições será publicada amanhã no Boletim Oficial do Estado (BOE)", disse Pedro Sánchez.

A direita espanhola engoliu o PSOE, levando Sánchez a "assumir na primeira pessoa os resultados e dar uma resposta".

“Acabo de ter uma reunião com sua majestade o rei, na qual convoquei ao chefe de Estado a decisão de convocar um Conselho de Ministros esta mesma tarde para dissolver as cortes e convocar eleições gerais", disse ainda.

"É necessária uma clarificação dos espanhóis das políticas que é necessário fazer e que forças têm de levar a cabo essas políticas. O melhor é que os espanhóis tomem a palavra para definir o rumo político do país", continuou Sánchez.

No domingo, o Partido Popular foi a força política mais votada nas eleições municipais, sacando uma maioria absoluta em Madrid e conquistado Sevilha e Valência à esquerda. Globalmente, o PP foi o partido mais votado com 31,5% dos votos, seguido pelo PSOE com 28,2%.