Torres Vedras. Pescador sente-se mal e morre na praia Formosa

Um pescador, de 71 anos, morreu no domingo à tarde enquanto pescava na praia da Formosa, em Torres Vedras.

Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, Autoridade Marítima Nacional (AMN) informa que recebeu um alerta, pelas 12h30, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

“À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que o homem se encontrava a praticar a atividade de pesca apeada quando alegadamente se sentiu mal dentro de água, tendo sido resgatado por populares que se encontravam no local, que prontamente iniciaram as manobras de reanimação até à chegada do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras”, diz a nota.

O homem não resistiu e o óbito foi declarado no local pelo médico do INEM, tendo o corpo sido transportado para o Gabinete Médico-Legal de Torres Vedras.