VITA. Grupo recebeu 16 pedidos de ajuda por parte de vítimas de abusos sexuais

Durante a primeira semana de atendimento, o Grupo VITA recebeu 16 pedidos de ajuda.

Em comunicado, divulgado esta segunda-feira às redações, a organização, concebida pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para concretizar a resposta de apoio às vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica Portuguesa, disse que foram apuradas “16 situações que estão já em fase de agendamento para atendimento presencial ou online, com vista à recolha de informação adicional e posterior encaminhamento e sinalização para as autoridades judiciais e autoridades canónicas".

Rita Agulhas, coordenadora do grupo, diz ainda na nota que entende "o contacto por parte de todas estas pessoas como um sinal claro de confiança em toda a equipa, independente e constituída apenas por especialistas na área da violência sexual", ainda que reconhecendo "a dificuldade e a exigência que esta iniciativa representa para cada vítima".

O primeiro relatório de atividades do Grupo VITA será apresentado a 12 de dezembro deste ano.