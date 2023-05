Costa felicita Mortágua e fala em "diálogo construtivo e ação comum"

António Costa felicitou, no domingo, Mariana Mortágua pela eleição como nova coordenadora do Bloco de Esquerda (BE).

"Já felicitei Mariana Mortágua, a nova coordenadora do Bloco de Esquerda. Desejo-lhe felicidades nas suas novas funções, esperando um diálogo construtivo e uma ação comum para o progresso de Portugal e a melhoria da vida dos portugueses", lê-se numa mensagem do primeiro-ministro, publicada no Twitter.

Mariana Mortágua foi eleita, ontem, a nova coordenadora do BE, com a sua lista de continuidade, que apresentou à Mesa Nacional, conseguir sacar 67 dos 80 lugares na Mesa Nacional do BE, vencendo a moção de Pedro Soares.