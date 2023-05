Parlamento da Grécia constituído um dia antes de ser dissolvido

O novo parlamento da Grécia que saiu das eleições gerais de 21 de maio foi, este domingo, constituído, um dia antes de ser dissolvido dissolução de forma a abrir caminho a novas eleições neste país.

Perante a presença da chefe de Estado grega, Katerina Sakelaropulu, e do gabinete técnico chefiado pelo primeiro-ministro interino, o magistrado Ioannis Sarmás, que tomou posse na passada sexta-feira, os trezentos deputados que compõem o hemiciclo tomaram posse, no entanto, segundo a agência estatal AMNA, o parlamento será dissolvido na segunda-feira, uma vez que todas as tentativas de formar um novo Governo na Grécia falharam após as eleições realizadas há uma semana.

Posto isto, na segunda-feira, vão ser eleitos o novo Presidente e vice-presidentes da câmara parlamentar, antes de Sakelaropulu assinar o decreto presidencial que dissolverá o parlamento e convocará novas eleições, algo que deverá acontecer no dia 25 de junho.

Os principais partidos gregos não chegaram a acordo para formar uma coligação após as eleições de domingo passado, onde a Nova Democracia, força política do primeiro-ministro conservador cessante Kyriakos Mitsotakis, obteve mais de 40% dos votos.

Esta questão deu origem a um governo provisório chefiado pelo juiz Ioannis Sarmas, até agora presidente do Tribunal de Contas.

Mesmo depois de ter conseguido a vitória, Mitsotakis não alcançou a maioria absoluta como era seu objetivo e, por isso, apelou imediatamente à realização de novas legislativas.