Eleições na Turquia decidem futuro de Erdogan na presidência

O futuro do Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, será decidido, este domingo, na segunda volta das eleições presidenciais.

Erdogan, na liderança da Turquia há duas décadas e que, desde 2017, assumiu, após um referendo constitucional, um estrito regime presidencialista com crescentes características autoritárias, consolidou-se como favorito na primeira volta depois de obter 49,5% dos votos expressos, face aos 44,9% do líder opositor, Kemal Kiliçdaroglu (centro-esquerda e laico), líder do Partido Republicano do Povo desde 2010, que contestou os resultados oficiais.

O opositor apresentou-se como o candidato presidencial de uma coligação de seis partidos da oposição e, nas duas últimas semanas, realizou uma viragem à direita na tentativa de captar o voto ultranacionalista, para desagrado das forças mais à esquerda que o apoiam.

Esta estratégia tem como objetivo assegurar os 5,2% de votos que na primeira volta contemplaram o ultra-direitista Sinan Ogan, terceiro candidato presidencial e com um acentuado discurso anti-imigração.