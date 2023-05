Silvestre Varela 'pendura as chuteiras' aos 38 anos

O jogador de futebol Silvestre Varela, que atualmente alinhava no FC Porto B, terminou a sua carreira de futebolista, aos 38 anos.

O anúncio foi feito, este sábado, pelo clube, que o internacional português representou durante nove épocas e meia, entre duas fases.

Minutos antes do embate entre FC Porto e Vitória de Guimarães, da 34.ª e última jornada da I Liga, o avançado surgiu acompanhado da respetiva família no relvado do Estádio do Dragão, no Porto, e foi homenageado com um prolongado aplauso dos adeptos da casa.