Gaia. PSP detém suspeitos de exercício ilegal da atividade de segurança privada

No contexto da atividade habitual de fiscalização, as autoridades constataram a prática do exercício da atividade ilegal de segurança privada.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na quarta-feira, duas pessoas suspeitas de exercerem atividade de segurança privada sem a habilitação legal em Vila Nova de Gaia.

Os suspeitos. "sem qualquer tipo de fardamento", disseram estar a "assegurar a missão de segurança de instalações e respetivo perímetro, segundo instruções recebidas da sua entidade patronal".

Segundo comunicado da PSP, os suspeitos foram notificados para comparecerem junto da autoridade judicial.