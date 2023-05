Felgueiras. Pároco agredido por três assaltantes

Um padre de Felgueiras, de 71 anos, foi agredido na noite de quinta-feira, na sua residência, por três pessoas.

De acordo com a agência Lusa, os factos terão ocorrido cerca da meia-noite e o pároco terá sido abordado pelos assaltantes à entrada da sua casa, tendo as agressões físicas acontecido no interior da habitação, de acordo com o relato da vítima.

O pároco foi levado ao hospital, onde foi tratado, tendo depois regressado a casa.