SEF. Desmarcadas greves nos aeroportos

Foram desmarcadas as greves dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que estavam previstas para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira.

“Acabámos de desconvocar e levantar os pré-avisos [de greve]", afirmou Renato Mendonça, presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), à agência Lusa.

As suspensões dos protestos vêm no seguimento da promulgação dos diplomas da transição do pessoal e da criação da APMMA (Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo, entretanto renomeada para AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo).



"Independentemente de [o diploma de extinção do SEF] ter sido promulgado, ficou muito aquém daquilo que nós entendemos que seria a salvaguarda dos nossos direitos. Existem algumas matérias que não vão ao encontro da salvaguarda desses mesmos direitos, nomeadamente com questões de antiguidade e alguma discricionariedade na aplicação de determinadas matérias que não são comuns a todas as categorias da carreira", disse ainda o responsável.

As paralisações estavam agendadas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, entre as 5h00 e as 10h00 nos dias de 27 a 29 de maio, de 03 a 05 de junho, de 10 a 12 de junho, de 17 a 19 de junho e de 24 a 26 de junho. Por sua vez, nos aeroportos e postos de fronteira, a greve iria decorrer nos dias 22 e 29 de maio e 05, 12, 19 e 26 de junho.