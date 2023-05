Póvoa de Varzim. Mãe e bebé feridos após carro ser abalroado pelo metro

Um carro foi abalroado por uma composição do metro, esta sexta-feira de manhã, perto da estação de Portas Fronhas, na Póvoa de Varzim.

Na sequência do acidente, um bebé de quatro meses e a mãe, de 33 anos, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados pelo INEM para o hospital da Póvoa de Varzim, segundo o Correio da Manhã.

As vítimas seguiam no carro que era conduzido por uma terceira pessoa, que escapou ilesa do abalroamento.



A circulação do metro acabou por ser interrompida e esteve cortada durante cerca de meia hora.