Aeroporto de Lisboa. Cinco estrangeiros detidos com 27 quilos de cocaína

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deteve, esta semana, cinco pessoas que transportavam cerca de 27 quilos de cocaína no Aeroporto de Lisboa.

Os suspeitos, de nacionalidade estrangeira, vinham de São Paulo e tinham a droga dissimulada nas malas de bagagem.



Uma mulher, de entre os detidos, tinha também coladas ao corpo quatro ‘placas’ de cocaína.

"O produto estupefaciente apreendido pela AT e os passageiros acima referidos foram detidos e entregues à Polícia Judiciária, na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes, de acordo com a legislação em vigor", lê-se no comunicado da AT.