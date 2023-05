Japão. Detido autor do ataque com faca e espingarda que matou quatro pessoas

Um homem, de 31 anos, foi detido, esta sexta-feira, depois de ter matado quatro pessoas em Nagano, no Japão.

Segundo a Reuters, o autor do ataque levado a cabo com uma faca e uma espingarda é filho do presidente do concelho municipal de Nagano.

As autoridades foram alertadas, na quinta-feira, para um esfaqueamento perto da sede da autarquia de Nagano, quando chegaram ao local o homem efetuou vários disparos com uma espingarda e acabou por matar dois agentes da polícia.



Uma idosa também ficou ferida na sequência dos disparos e acabaria por morrer devido à gravidade dos ferimentos.

Após o esfaqueamento seguido do tiroteio, o homem barricou-se dentro de uma casa, onde esteve escondido por mais de 12 horas.



Os motivos do ataque continuam por apurar.