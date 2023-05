África do Sul. Português sequestrado em Joanesburgo encontrado morto

Um emigrante português em Joanesburgo, na África do Sul, que tinha sido sequestrado foi encontrado morto.

O Presidente da República já veio lamentar publicamente o óbito e apresentar as condolências à família da vítima.

"Ao tomar conhecimento do trágico desfecho do sequestro ao compatriota madeirense em Joanesburgo, na África do Sul, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta sentidas condolências à família e amigos", lê-se num comunicado publicado, na quarta-feira, no site da Presidência da República.

O chefe de Estado estendeu a sua solidariedade também à comunidade portuguesa naquele país, onde vai celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

A vítima mortal era um empresário madeirense que tinha negócios na área de talhos e charcutaria, na África do Sul, para onde tinha emigrado.