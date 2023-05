Incêndio na Austrália provoca queda de parte de edifício

Um incêndio num prédio de sete andares, no centro de Sydney, na Austrália, provocou a queda de uma das enormes paredes do edifício numa rua próxima, no entanto, não causou vítimas ou feridos graves.

O fogo, entretanto foi controlado, depois de várias horas de combate e, até ao momento, ainda não se sabe as causas do incêndio, que envolveu cerca de cem bombeiros e vinte camiões.

Segundo, as autoridades, o prédio de sete andares estava desocupado, explicou o porta-voz do serviço de incêndios e resgate do Estado de Nova Gales do Sul.

A polícia de Nova Gales do Sul retirou centenas de pessoas dos prédios das redondezas e fechou várias ruas próximas do local do incêndio.