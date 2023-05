Grupo Wagner abandona Bakhmut e cede posições ao Exército russo

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, revelou que as unidades de combatentes contratados iniciam, esta quinta-feira, a retirada da cidade ucraniana de Bakhmut cedendo as posições às forças regulares de Moscovo.

"Estamos a retirar com muito cuidado", disse o oligarca Yevgeny Prigozhin numa mensagem vídeo publicada no Telegram.

No domingo, depois do anúncio sobre a "tomada total" de Bakhmut, ao fim de 10 meses de combates, o empresário já tinha dito que os combatentes do grupo Wagner iam retirar-se a partir de quinta-feira.

Segundo Prigozhin, os combatentes contratados a soldo de Moscovo vão ficar em "campos de treino em zonas da retaguarda".

"Vamos trocar de posições com os militares [Exército da Rússia] e deixar ficar munições e rações de combate", acrescentou.