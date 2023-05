Greenpeace sobe ao Conselho da UE para protestar acordo com Mercosul

Ativistas da Greenpeace subiram, durante a manhã de quinta-feira, ao edifício Europa do Conselho da União Europeia com o objetivo de protestar o acordo comercial com o Mercado Comum do Sul (Mercosul).

Este protesto, que aconteceu enquanto os ministros da tutela se reúnem em Bruxelas, levou cerca de 20 ativistas da Greenpeace a concentraram-se em frente ao edifício que acolhe a reunião, onde manifestantes subiram à fachada para colocar cartazes pedindo que se "pare com o acordo UE-Mercosul".

Segundo a Greenpeace, "este acordo é um desastre para a natureza, para os agricultores e para os direitos humanos", sendo por isso "altura de parar com o acordo UE-Mercosul".

"O acordo UE-Mercosul ameaça aumentar o comércio de carne de vaca barata, peças de automóveis e pesticidas tóxicos, mesmo aqueles cuja utilização é proibida na Europa", critica a Greenpeace Europa, apelando a que os ministros europeus do Comércio "impeçam a Comissão Europeia de levar por diante este acordo tóxico".