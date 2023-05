Gonçalo Guedes vai ser operado ao joelho e falha jogo decisivo

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que Gonçalo Guedes tem uma «lesão da cartilagem no joelho esquerdo» e vai precisar de «tratamento cirúrgico», que será realizado nos próximos dias.

O avançado português vai falhar, assim, o jogo entre Benfica e Santa Clara, agendado para as 18 horas de sábado, que poderá terminar com a conquista do 38.º título de campeão nacional por parte das águias.

Recorde-se que Gonçalo Guedes regressou ao Benfica em janeiro, por empréstimo do Wolverhampton, já tinha sido operado em março ao joelho esquerdo.