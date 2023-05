Autoeuropa. Trabalhadores reunidos em plenário quinta e sexta-feira

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE Sul) convocou reuniões plenárias dos trabalhadores da Autoeuropa devido à «sobrecarga de trabalho» na fábrica de automóveis.

Em causa esteve um abaixo-assinado com cerca de duas assinaturas recolhidas, no ano passado, e que foi entregue «à administração da empresa, para melhorar as condições de trabalho, nomeadamente os ritmos e as cargas de trabalho na linha de montagem», disse Eduardo Florindo, do SITE Sul.

De acordo com o responsável, a empresa é responsável pelo «aumento do absentismo», como sendo uma consequência direta dos atuais ritmos de trabalho na fábrica de Palmela.