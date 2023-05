Justiça do Líbano proíbe governador do banco central de abandonar do país

O governador, que tem ligações à classe política, é acusado de ter construído um rico património imobiliário e bancário na Europa através de um complexo acordo financeiro e de um desvio maciço de fundos públicos libaneses, explica a France-Presse.