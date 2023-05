Debate sobre criação de comissão de inquérito à atuação do SIS marcado para 14 de junho

Foi marcada para dia 14 de junho a discussão na Assembleia da República sobre as propostas para constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do SIS, na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas.

A informação da data foi dada pela porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, no final da reunião daquele órgão, que indicou também que as propostas do Chega e da Iniciativa Liberal vão ser debatidas em conjunto.