Ministro diz que alegações "são falsas e caluniosas"

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse, esta quarta-feira, que as alegações sobre o seu envolvimento no caso Tutti Fruti “não estão suportadas em nenhum facto” e reiterou que não foi chamado nem ouvido pelo Ministério Público.

“As intenções que me dizem respeito apresentadas na reportagem da TVI são falsas e caluniosas. Não têm qualquer adesão à realidade e não estão suportadas em nenhum facto”, afirmou Duarte Cordeiro, acrescentando que, em 2017, “não celebrou nenhum entendimento com o partido adversário”, mas sim “com outros partidos e movimentos de cidadãos”.

“Há cinco anos que ouço notícias e insinuações, continuo a ouvir notícias e insinuações. Desconheço qualquer suspeita que me diga respeito”, sublinhou o ministro.

Recorde-se que estas declarações surgem na sequência de uma reportagem da TVI/CNN, segundo a qual foram feitos "acordos políticos entre Sérgio Azevedo (PSD), Duarte Cordeiro e Fernando Medina (PS) para a colocação de pessoas em lugares para avenças e posições estratégicas" em 2017.