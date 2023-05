Endividamento da economia sobe para 802,1 mil milhões

O endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou 0,1 mil milhões de euros, para 802,1 mil milhões de euros, em março. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP).

Deste total, 441,0 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 361,0 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

O endividamento do setor privado subiu 0,4 mil milhões de euros. O endividamento das empresas privadas aumentou 0,4 mil milhões de euros, traduzindo um aumento do endividamento perante o setor financeiro (0,6 mil milhões de euros) e uma redução junto do exterior (0,2 mil milhões de euros). O endividamento dos particulares praticamente não se alterou em relação ao mês anterior.

O endividamento do setor público reduziu-se 0,3 mil milhões de euros, com destaque para a diminuição do endividamento junto do exterior (2,0 mil milhões de euros) e perante as administrações públicas e o setor financeiro (0,7 mil milhões de euros, em ambos os casos). Em contrapartida, o endividamento do setor público cresceu junto dos particulares (2,9 mil milhões de euros), principalmente pelo investimento das famílias em certificados de aforro.