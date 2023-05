IPMA: cinco distritos sob aviso amarelo devido à chuva

O mau tempo fez com o que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocasse, esta quarta-feira, cinco distritos do continente sob aviso amarelo.

São eles os distritos de Viseu, Castelo Branco, Guarda, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 15h00 e as 21h00 de hoje.

É previsto, para hoje, aguaceiros, por vezes fortes, sendo ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.