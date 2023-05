Buscas por Maddie McCann suspensas e sem resultados

As buscas policiais do caso do desaparecimento de Madelenie McCann, que começaram esta terça-feira na barragem do Arade, em Silves, foram suspensas. Segundo as autoridades, não foram encontrados vestígios ou elementos encontrados pela polícia.

Este trabalho policial, e que também envolveu uma equipa cinotécnica da GNR, começou por volta das 8h da manhã e prolongou-se durante a tarde, até que foi suspenso já passadas as 18h, numa altura em que a chuva e a trovoada complicavam as buscas.

Esta atividade foi desencadeada devido a uma investigação da polícia alemã, que suspeita do envolvimento de um cidadão alemão, Christian Bruckner, detido no país de origem por violação, no desaparecimento da criança britânica na Praia da Luz, em Lagos, em 2007.

A Polícia Judiciária e as autoridades alemãs e inglesas estão a realizar estas buscas.