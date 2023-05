Serralves em Festa está de volta três anos depois com 808 State e Mouse on Mars

O Serralves em Festa começa no primeiro fim de semana de junho, com uma programação "dirigida a diferentes públicos, de forma gratuita, em diferentes horários e com diferentes expressões artísticas", descreveu o responsável pelo certame, que regressa após uma interrupção de três anos devido à pandemia de covid-19.

"Da música, à performance, às artes circenses, à dança e ao cinema, iremos oferecer uma panóplia de oferta, que julgo todos encontrarão algo em que se rever", afirmou Rui Costa, em declarações aos jornalistas, na apresentação do programa do Serralves em Festa.

Nos dias 2, 3 e 4 de junho, Serralves em Festa vai estar "dentro de portas, mas já no dia 1 de junho [vai] à baixa do Porto, à zona da Praça dos Leões, Praça Carlos Alberto e Cordoaria, e a Vila Nova de Gaia, ao Jardim do Morro", passando ainda pela Igreja da Lapa.

Em relação à programação musical, o programador destacou artistas como os 808 State & Michael England, pioneiros do 'acid house', Mouse on Mars, Rui Reininho, os sul-africanos BCUC, Oren Ambarchi & João Pais Filipe, e o norte-americano Sarathy Korwar.