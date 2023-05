Arquivada queixa do Benfica do contra Sérgio Conceição e SAD do FC Porto

AFP Jornal i 23/05/2023 18:59

Em causa estavam as declarações de Conceição e do administrador da SAD do FC Porto antes do jogo com o Santa Clara, nas quais ambos falaram sobre a arbitragem .