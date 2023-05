ANP/WWF lança The Endangered Typeface, uma "fonte viva" em que cada letra é um animal em risco

‘The Endangered Typeface’ é o nome de uma campanha lançada pela ANP (Associação Natureza de Portugal) em conjunto com a WWF (World Wide Fund for Nature), com o objetivo de sensibilizar a população para a “sexta extinção em massa”, que o mundo atravessa.

A campanha, que tem a assinatura criativa da agência Bar Ogilvy, foi lançada esta segunda-feira 22 de maio, dia em que se assinalou o Dia Internacional da Biodiversidade.

Foi criada uma “uma fonte viva para proteger toda a vida animal”, em que cada letra corresponde a um animal, cuja visibilidade está diretamente associada ao risco de extinção da espécie, ou seja à medida que o número de indivíduos de cada espécie for diminuindo, a letra correspondente vai desaparecendo.

“O planeta está a perder biodiversidade a um ritmo preocupante, várias espécies animais estão em risco de desaparecer, e os humanos são os grandes responsáveis”, alerta a ANP/WWF.

Para Ângela Morgado, directora executiva da ANP|WWF, a campanha “The Endangered Typeface” “quer pôr as pessoas a pensar num problema que afecta toda a humanidade – pôr em causa a biodiversidade é pôr em causa a nossa sobrevivência. A vida selvagem continua a decair de forma alarmante, o que traz graves consequências para a nossa própria saúde e subsistência”.

De acordo com os dados da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas promovida pela International Union for Conservation of Nature (IUCN), destacam-se as mais de 42 mil espécies ameaçadas de extinção, aí incluindo-se, entre muitos outros, 41% de anfíbios, 27% de mamíferos, 36% de corais de recife, 21% de répteis e 13% de aves.

Dos 1,7 milhões de espécies já identificadas, a Lista Vermelha avaliou o risco de extinção de quase 105 mil. A estes dados acrescem os dados do Relatório Planeta Vivo, da WWF, que indicam que a abundância de vida selvagem (mamíferos, aves, anfíbios, répteis e peixes) teve uma queda média de 69‰ desde 1970.