Bukayo Saka renova com o Arsenal e torna-se no mais bem pago do plantel

Bukayo Saka renovou o contrato com o Arsenal, o clube inglês anunciou esta terça-feira a prolongação do vínculo com o jovem de 21 anos, que foi uma das figuras de destaque da equipa esta época.

O Arsenal não revelou a duração do novo contrato, diz apenas que é um «contrato de longa duração», porém o The Sun avança é até junho de 2027.

Acrescentando ainda que Saka é agora o jogador mais bem pago da equipa, com um salário a rondar os 345 mil euros por semana.

“Acho que este é o clube certo para dar o próximo passo. Tenho as pessoas certas à minha volta e penso que tenho tudo aqui para ser o melhor jogador que conseguir. Estou feliz por continuar no Arsenal porque acredito que, no futuro, posso alcançar grandes feitos aqui”, disse Bukayo Saka aos meios oficiais do Arsenal.