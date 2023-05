Ministérios pedem ações contra ataques racistas após insultos a Vinicius Jr.

Os governos brasileiro e espanhol insistem na "obrigação de todas as instituições competentes de responder com a máxima diligência para dar resposta a este e a todos os casos que ocorram no domínio desportivo e que não possam ficar impunes, garantindo o acompanhamento, proteção e reparação às vítimas desses crimes".