PJ deteve homem por assaltos a ourivesarias no Porto com arma de fogo

A Polícia Judiciária, identificou e deteve um suspeito, por suspeitas da prática de dois crimes de roubo, com arma de fogo, a duas ourivesarias no Porto.

Os roubos ocorreram nos dias 4 e 16 de maio deste ano, em duas ourivesarias do centro da cidade do Porto, onde o arguido ameaçou com arma de fogo e retirou artefactos em ouro e dinheiro no valor de vários milhares de euros.

Depois de ser detido, foram recuperadas algumas das peças roubadas, dinheiro e a pistola utilizada.

Foi ainda apreendido produto estupefaciente, canábis (resina e folha), que daria para mais de 4.500 doses, por isso o suspeito foi também indiciado por tráfico de estupefacientes.

O detido, de 34 anos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, vai ser presente à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coação.