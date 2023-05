Detidos três homens por insultos racistas a Vinícius Júnior durante jogo do Real com o Valência

Também nesta terça-feira foram detidas outras quatro pessoas que alegadamente penduraram um boneco com a camisa do avançado brasileiro do Real Madrid numa ponte perto da cidade desportiva de Valdebebas em janeiro passado.