Ponham o SIS a 'prender' os fumadores

Governar é cada vez mais um exercício de desinformar para desviar as atenções do que é realmente importante para a vida das pessoas. A nova proposta do Executivo de António Costa sobre mais limitações aos lugares onde (não) se pode fumar ou comprar tabaco é um excelente exemplo dessa política. Em janeiro do corrente ano tinham entrado em vigor novas limitações, medidas tomadas com os vários atores interessados na matéria, como revela Ana Jacinto da AHRESP. Agora, o Governo, sem dar cavaco a ninguém, optou por anunciar nova fatwa sobre os fumadores, dificultando-lhes a vida, mas nada mais do que isso. A equipa de António Costa, por exemplo, decidiu apostar em campanhas de prevenção para evitar que apareçam novos fumadores? Há campanhas na escolas nesse sentido, levando pessoas que enfrentam cancros por causa do hábito de fumar, mostrando aos jovens o que os pode esperar se seguirem esse caminho? Não, o Governo só quer distrair as atenções para os problemas que o país atravessa, pois os fumadores não vão deixar de ter esse prazer, muito maléfico, é certo, por não conseguirem fumar em determinados locais.

Também o contrabando agradece, pois se não for possível comprar cigarros nos locais habituais não faltarão ‘dealers’ de tabaco.

Independentemente disso tudo, o que o Executivo aposta é na repressão e na proibição. Com que direito é que proíbem o fumo em esplanadas, por exemplo? Não seria mais lógico o Governo dar a possibilidade aos proprietários desses espaços de proibirem ou não o fumo? Dessa forma até se livrava da opção de fiscalização. Mas na senda das últimas proibições, os governos de esquerda cada vez mais aparecem a proibir tudo o que não se insere no politicamente correto. Este fundamentalismo primário só sobrevive porque os portugueses são mansos e aceitam tudo.

E não está em causa a criação de zonas livres de fumo, desde que as pessoas possam optar por frequentar espaços onde se possa fumar. Mas, por este andar, até nas nossas casas o Governo vai tentar que não se possa fumar, nem que tenham de mandar algum agente do SIS para fiscalizar tais terroristas.