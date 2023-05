Oito países oferecem equipamentos para ajudar Itália após inundações

De forma a ajudar a limpar e controlar os deslizamentos de terra após as inundações na região de Emilia-Romagna, oito países da União Europeia ofereceram equipamentos à Itália.

Através do Mecanismo de Proteção Civil da UE, os equipamentos foram oferecidos pela Áustria, Bulgária, Alemanha, França, Polónia, Roménia, Eslovénia e Eslováquia, informou a Comissão Europeia através de um comunicado.

"O pedido surge depois de as condições meteorológicas severas em Itália terem causado inundações e deslizamentos de terra nos últimos dias, afetando em particular a região norte de Emilia-Romagna", explicou o executivo comunitário.

As autoridades de Itália estão a "analisar as ofertas" destes países, mantendo-se em "estreito contacto" com o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da UE.

Os trabalhadores de emergência e os voluntários estão a limpar as ruas e a retirar a água, a Proteção Civil informou, este domingo, que 43 municípios continuam inundados e que cerca de 305 deslizamentos de terras afetam 54 aldeias.